`Le Donne che hanno fatto l´Europa` al Festival dell´Eccellenza Femminile

Genova - Martedì 14 maggio il Festival dell'Eccellenza al Femminile chiude con un grande reading l'iniziativa Donne d'Europa. L'evento-spettacolo, che ha ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati, si terrà alle ore 17 nella Sala consigliare della Città Metropolitana di Genova a Palazzo Doria Spinola (Largo Lanfranco 1).



Un coro di "significative" voci femminili dal mondo della cultura, della politica, del giornalismo, del teatro, dello sport daranno vita a un ideale parlamento in cui saranno presenti tutte LE DONNE CHE HANNO FATTO L'EUROPA: Louise Weiss, Simone Veil, Ada Rossi, Ursula Hirshmann, Anna Siemsen, Eliane Vogel–Polsky, Colette Flesch, Katharina Focke, Sofia Corradi, Fausta Deshormes La Valle, Marga Klompé e le altre straordinarie figure femminili che hanno partecipato alla nascita dell'Europa, raccontate dall'omonimo testo edito e divulgato dal Senato della Repubblica nel 2017. Musica, video proiezioni e drammaturgia contribuiranno, in questo particolare momento, a far rivivere una storia meno conosciuta ma forse più autentica e significativa, fatta dalle "grandi donne" che ne sono state le protagoniste. Ognuna delle interpreti darà voce a una di queste donne, e farà conoscere la storia, gli ideali e le parole che hanno fatto del Parlamento Europeo il luogo della speranza e del futuro dopo gli orrori del fascismo, della guerra e dell'olocausto. In aggiunta alle originarie 12 figure proposte dal testo edito dal Senato, alcune giovanissime ospiti daranno voce anche a Greta Thunberg, come congiunzione dell'Europa alle nuove generazioni e a una speranza futura.



L'evento avrà luogo simulando un ideale incontro "al femminile" nel Parlamento Europeo, con le partecipanti sedute ai tavoli del Consiglio. Qui si potranno incontrare tutte le grandi donne che hanno fatto l'Europa per ricordare e far rivivere i contenuti più alti su cui l'Europa ha fondato le proprie radici, come monito per non dimenticarli e abbandonarli adesso. Fra le interpreti, Consuelo Barilari (direttrice FEF), Mercedes Bresso (Europarlametare), Renata Briano (Europarlamentare), Elisa Cassinelli (Docente UniGe), Valentina Ghio (Sindaca Comune di Sestri Levante), Elena Grandi (Europarlamentare), Carlotta Gualco (Centro In Europa), Emanuela Pericu (giornalista RAI), Laura Repetto (Città Metropolitana), Patrizia Monaco (drammaturga), Silvana Boccanfuso (scrittrice), Ginni Gibboni (giornalista), Patrizia De Franceschi (insegnante), Maria Elena Pollak, Alice Malvezzi, Clara Doria, Elisa Prato e Consuelo Barilari (direttrice FEF).