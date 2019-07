`Le Latitudini dell´arte`: a Palazzo Ducale dal 21 al 31 agosto

Genova - Sabato 20 luglio 2019 alle 18.00, Art Commission, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, inaugura la quarta edizione della Biennale d'arte contemporanea "Le Latitudini dell'arte“. La rassegna, ideata e curata da Virginia Monteverde e presentata quest’anno dal critico d’arte Viana Conti, si avvale dei patrocini della Regione Liguria, del Comune di Genova e dell’Ambasciata dei Paesi Bassi. La mostra durerà dal 21 luglio al 31 agosto.



La Biennale è nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere e favorire l’interscambio artistico-culturale tra l’Italia e gli altri Paesi europei. Questa IV edizione, che ha come tema “Acqua e Luce”, vede la partecipazione di 60 artisti che vivono e operano in Italia e in Olanda.