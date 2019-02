`Le tecniche di Maragliano`, giovedì a Palazzo Reale

Genova - Giovedì 21 febbraio, dalle 10 alle 18, Palazzo Reale ospiterà una importante Giornata di studi dal titolo Le tecniche di Maragliano, ideata a margine dell’importante esposizione in corso fino al 10 marzo 2019.



Curata da Daniele Sanguineti e Luca Leoncini, sarà una preziosa occasione per addetti ai lavori e non, studiosi, studenti e semplici appassionati per scoprire molte delle prerogative con cui il Maestro realizzava i suoi capolavori, dalla maestria dell’intaglio alla policromia di certi dettagli.



Dopo i saluti istituzionali si susseguiranno numerosi e rinomati restauratori e storici dell’arte che daranno conto di diversi interventi realizzati su molte delle opere esposte.



Nella stessa giornata, alle ore 18.00, aprirà al pubblico una mostra fotografica – Obiettivo Maragliano. Le opere del grande scultore negli scatti di Alessandro Zunino – allestita nelle Sale della Corte di Palazzo Reale fino al 10 marzo 2019, per accompagnare le ultime tre settimane maraglianesche e offrire un nuovo punto di vista per scoprirne prerogative e forza comunicativa.