`Le Valli dell´Opera`, partite le prenotazioni

Genova - Dopo la firma di venerdì 11, quando Enzo Sivori, presidente ATP Esercizio, Maurizio Roi, Sovrintendente del teatro Carlo Felice, e Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana, hanno dato il via a una collaborazione tra l’azienda di trasporto e l’istituzione culturale, si avvierà dal prossimo 21 gennaio la vendita dei biglietti che consentiranno ai residenti delle vallate e del levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice, utilizzando un servizio dedicato.



In questi giorni sono già arrivate le richieste per le prime prenotazioni e richieste di informazione da parte di tanti paesi dell’entroterra. ATP Esercizio conferma che nessun territorio sarà escluso dal servizio “Le Valli all’Opera”. Anche i Comuni montani delle valli Trebbia, Stura, Scrivia o dell’entroterra del levante potranno usufruire del servizio, come sta già avvenendo, grazie anche alla collaborazione con Anci, con gli Enti Parco della Città Metropolitana, le Pro Loco e le associazioni locali.



«Abbiamo creato una rete diffusa che ci premette di unire tutto il territorio della Città Metropolitana, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione guidata da Marco Bucci. E’ bello che tanti Comuni siano uniti dalla stessa possibilità di sentire come loro un’istituzione come il Teatro Carlo Felice» - dice Claudio Garbarino consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana. I ticket saranno in vendita presso le biglietterie ATP, gli uffici degli Enti Parco, le Pro Loco, o più semplicemente si possono acquistare on-line sul sito di ATP, cliccando

www.atpesercizio.it/valliallopera