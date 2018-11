`Love Fail di David Lang`, mercoledì a Palazzo Ducale

Genova - Al Palazzo Ducale di Genova mercoledì 28 novembre (Sala del Munizioniere - ore 20.30), il concerto, di nuova produzione, sarà presentato in anteprima il 27 novembre presso il Teatro dell'Arca. La visione è riservata ai soli detenuti della Casa Circondariale di Marassi.



In Love Fail Lang medita sull'eternità dell'amore intrecciando la storia di Tristano e Isotta con fonti più moderne: la musica e il libretto raccolgono narrazioni da Lydia Davis, Marie de France, Gottfried von Strassburg, Béroul, Thomas of Britain e Richard Wagner. Nelle sue note di copertina Lang scrive: "E 'la più grande storia d'amore di sempre!" Ma perché? Certo, c'è eccitazione, dramma, amore, lussuria, vergogna, morte, draghi. Penso che il vero motivo sia perché l'amore di Tristano e Isotta inizia per caso: bevono una pozione d'amore. Non intendevano berlo, e non intendevano innamorarsi. Bevono e-BAM! Inizia. È quasi un esperimento di laboratorio su come potrebbe essere l'amore senza nessuna delle complicazioni di come il vero amore inizia o funziona - senza l'eccitazione, l'imbarazzo, la frustrazione, la colpa o la competizione presenti nei corteggiamenti della gente comune ".