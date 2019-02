`Marilyn e la Signora in Giallo, forever`: il mondo del doppiaggio ad Arenzano

Genova - Sabato 2 marzo alle ore 21 presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la compagnia Pacta dei Teatri di Milano porta in scena "Marilyn e la Signora in Giallo, Forever". Lo spettacolo è di Ileana Alesso e Gianni Ciocchiatti, con Maria Eugenia D'Aquino e Annig Raimondi, per la regia di Riccardo Magherini. Assistente alla regia è Eleonora Ferioli.



Strano mestiere prestare la voce agli altri, essere da tutti conosciute mentre nessuno sa chi sei. Soprattutto quando le voci sono quelle di un mito, Marilyn Monroe, o di una investigatrice per passione, Jessica Fletcher, l'inossidabile Signora in Giallo interpretata da Angela Lansbury.

Due brave doppiatrici che hanno dato la voce a due grandi protagoniste dello spettacolo si incontrano per caso sul ponte di una strana nave da crociera: inizia così l'inconsueto viaggio dove si accendono i ricordi, le emozioni, scorrono le immagini e riemerge qualche rimpianto.



«Come avrei desiderato continuare a darle la mia voce, ma non ce ne fu il tempo. Non sono riuscita a invecchiare con lei come invece hai potuto fare tu con Jessica» confessa la doppiatrice di Marilyn.



«Sei tu la fortunata, la tua voce ha fermato il tempo con quell'abitino bianco che svolazza su una grata della metropolitana di New York» la rassicura l'altra.

È l'incontro di due vite, anzi, di quattro perché non si sa mai dove inizia la personalità dell'una e dove finisce quella dell'altra. Chi sta parlando adesso? Marilyn, oppure il suo doppio? È Jessica o la sua affezionata doppiatrice? I ricordi dell'una si mescolano alle emozioni dell'altra. Le storie si intrecciano, i pensieri si incrociano, sdoppiano, si confondono.



Ma al di là dei ricordi, durante questo incredibile viaggio, accade qualcosa: si sa che quando arriva la Signora in Giallo c'è sempre un omicidio di mezzo. Chi sarà il colpevole questa volta? Risolverà il mistero di un famoso caso irrisolto? E verso quale porto starà viaggiando la nave con questi insoliti passeggeri a bordo? Solo il Comandante lo sa, ma prima bisogna trovarlo, e non sarà cosa semplice. Un altro mistero. Alla fine, come si conviene, tutto si svela, si ricompone (beh, forse non proprio tutto). E se la tenera Marilyn non smette mai di sorprenderci, sarà dell'ineffabile Signora in Giallo il colpo di scena finale.



Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro.