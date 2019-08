`Marocco, meraviglie e tesori nascosti`: questa sera Genova Cultura presenta `Serate in viaggio`

Genova - Martedì 6 agosto alle ore 18.30 Genova Cultura propone l’incontro Serate in viaggio…Marocco, meraviglie e tesori nascosti, che si svolgerà presso la sede in via Roma 8b.



L'incontro - In bilico tra Europa e Africa, il Marocco, è un vero e proprio crocevia, bagnato dalle acque del Mediterraneo ed esposto a lunghi tratti sull’oceano Atlantico. Questa “terra del sole calante”, ricca di contrasti, è una destinazione che invita alla scoperta di due millenni di storia. In questi luoghi convergono influenze diverse: le vestigia delle grandi civiltà mesopotamiche, le rovine romane di Volubilis e a testimoniare l’antica presenza francese, si possono ammirare le opere architettoniche di Rabat. Ma all’estremo nord del paese, un percorso tra città autentiche plasmate da varie influenze. Tangeri, la “città bianca”, è città di frontiera che ha saputo conquistare pittori, scrittori, artisti è accoccolata sulla punta settentrionale del Marocco, accarezzata da quell’oceano che la divide dalla Spagna, battuta dal vento e baciata dal sole. Qui, come fecero Matisse e Delacroix, bisogna lasciarsi trasportare dall'atmosfera magica della città, che si tinge di ricordi spagnoli, con l’arena presso la Plaza de Torros e il famoso Teatro Cervantes costruito nel 1913. Una sensazione simile permea anche Tetouan, nota come la "figlia di granada", una località incantevole, caratterizzata da un'architettura ispano-moresca ed una medina iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Incastonata nelle montagne si incontra la deliziosa Chefchaouen, con i vicoli blu e i tetti rossi. Camminare per le sue strade è come vivere in un sogno. Arriviamo a Meknes, spesso messa in ombra dalla grandiosità della vicina Fès, è una gemma sottovalutata dai grandi flussi ma che svela preziosi segreti con una medina piena di viuzze anguste e tortuose, maestosi edifici che ricordano il suo ruolo di città imperiale e la sua antica funzione di sultanato del Marocco.

