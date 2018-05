`Musei aperti per le sere d´estate`, anche il Castello D´Albertis aderisce all´iniziativa

Dal 24 maggio e fino al 13 settembre, per tutti i giovedì del mese

Genova - A partire dal 24 maggio e fino al 13 settembre, per tutti i Giovedì del mese, Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo aderisce all'iniziativa "Musei aperti per le sere d'estate", modificando l'orario d'apertura in modo da essere visitabile la sera, una occasione unica per ammirare le bellezze del Castello al chiarore di luna.



Porte aperte, pertanto, dalle 13 alle 22, con un biglietto promozionale a 4,50 €, mentre dalle ore 10 alle 22 saranno aperti il parco e la caffetteria.



Da non perdere alle ore 20 e alle 21 la suggestiva visita ai passaggi segreti a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri, per scoprire le mille curiosità sulla vita del Capitano (previa prenotazione, costo € 6.00 comprensivi di ingresso e visita guidata).



La caffetteria BonTon Bistrot resterà aperta dalle 10 alle 22 con possibilità di prenotare un aperitivo dalle ore 18 fino a chiusura



In occasione di alcune aperture serali estive saranno proposte diverse iniziative gratuite, che saranno comunicate di volta in volta, anche nell'ambito del progetto FuturoAnteriore, che proporrà musiche, danza, teatro, incontri e film nel museo e parco del Castello D'Albertis