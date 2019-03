Genova - Il Teatro della Tosse di Genova e Aria Teatro di Pergine presentano in sala Dino Campana domenica 31 marzo alle ore 20:30 una lezione aperta a conclusione del laboratorio Musicisti in scena rivolto a musicisti under 35.



Il laboratorio si proponeva di fornire a musicisti e cantanti gli strumenti necessari per gestire in maniera efficace la loro presenza scenica.



Convinti che per un musicista o un cantante che deve salire su un palco non possa essere sufficiente la tecnica nel proprio strumento, la finalità del laboratorio è stata appunto di curare l’ampliamento delle capacità espressive del musicista con particolare attenzione al modo di relazionarsi con lo spazio scenico e con il pubblico.



Il laboratorio si è svolto da dicembre a marzo e gli allievi hanno incontrato vari artisti e docenti che hanno curato per loro un percorso formativo in tre tappe:

1) Il musicista consapevole



2) Mimesi del gesto iconico



3) Il musicista attore