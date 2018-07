`Mystery Tour` al Galata Museo del Mare

Genova - Martedì 31 luglio dalle 20,45 (4 partenze una ogni 15 minuti fino a esaurimento posti ) una visita itinerante alla scoperta di miti, misteri e leggende del mare per festeggiare insieme il 14 compleanno del Museo più grande del Mediterraneo. L'iniziativa è curata dal Circolo Culturale Fondazione Amon, organizzatori del Ghost Tour genovese, dall'associazione culturale Il laboratorio delle sirene in collaborazione con il Galata Museo del Mare.



La partecipazione ha un costo di 14 euro per gli adulti, 10 euro ragazzi dai 8 ai 12 anni, gratis fino agli 8 anni. La visita misteriosa interesserà il 1 e il 2 piano del Museo, il biglietto, acquistabile direttamente alla partenza del tour, presso le casse del museo, potrà essere conservato per una visita successiva di tutto il Museo entro il 31 Agosto 2018.



E' necessaria la prenotazione obbligatoria scrivendo a fondazioneamon@live.it.



I partecipanti saranno accolti dai figuranti in costume storico medievale dal Gruppo Corte dei Fieschi e coinvolti in duelli all'arma bianca a cura dell'associazione D & E animation. Il percorso sarà accompagnato dalle guide turistiche abilitate Roberta Mazucco, Enrica Sebastiani, Rosanna Villa, e dell'esperto specializzato in leggende Marco Alex Pepè. I gruppi inizieranno il viaggio del mistero dal piano terra.



La prima sosta, in Sala Porto di Genova e Cristoforo Colombo, riporterà ai giorni nostri il Grande Navigatore per disquisire e paragonare ironicamente i suoi tempi a quelli di oggi. Attore Enrico Giordano.



Sulla gradinata in fondo alla Galea "Medea e le streghe del Mare", performance narrativa con letture tratte dalla Medea di Seneca e l'esibizione, in chiave danza del ventre, delle streghe orientali. Lucia Vita e Hanaita e la scuola di danze orientali Persepolis.



Nella Sala dedicata ad Andrea Doria in cui è rappresentata "La conta degli argenti", la famiglia Fieschi festeggia l'insurrezione che passerà alla storia quale "la Congiura dei Fieschi". D'un tratto arriva la notizia che Gian Luigi è caduto in mare affogando: la sua voce riemerge dalle acque ogni anno per raccontare la sua triste storia. A cura del Gruppo Storico i Gatteschi e della Compagnia dei Viandanti parte recitata di Francesco Pittaluga.



La prossima tappa condurrà il pubblico nella Sala MareMonstrum, dove un gruppo di sirene racconteranno le storie fantastiche del mare: leggende storiche come quella della Sirena Segesta legata a Sestri Levante, o misteriosi avvistamenti come quello della Sirena di Bocca di Magra, e naufragi apocalittici del Mary Celeste, veliero maledetto la cui storia verra' raccontata proprio nella sala dedicata ai misteri del mare e infine la storia dei cercatori di corallo periti nella baia delle vedove. A cura di Sophie Lamour dell'associazione culturale Il laboratorio delle Sirene con Mermaid Project e con la partecipazione di Deborah Carelli per la Compagnia teatrale Cuori Liberi.



Prima di arrivare al brigantino, nella sala delle tempeste, i partecipanti incontreranno il Gruppo Storico Sestrese che insceneranno La Leggenda di Leon Pancaldo e dei Fuochi di Sant'Elmo. I fuochi di Sant'Elmo possono essere descritti come dei bagliori blu intenso, che si formano prima di una tempesta e durano quanto un battito di ciglia. Nel 1520 a tal Leon Pancaldo una notte, mentre solcava i cieli marini, durante un sogno vide la sua nave che, nei vortici di una tempesta, era in procinto di affondare. Sull'albero maestro, egli vide comparire, luccicanti e splendenti, i fuochi dall'azzurro colore, attorno alla moglie che ardeva fra le fiamme. Contemporaneamente in quel di Savona, la donna subiva la sorte che il sogno premonitore aveva annunciato.



L'ultima scena vedrà protagonista il brigantino – goletta Anna situato al 2 piano del museo: a bordo si parlerà dell'utilizzo delle polene sulle navi con particolare attenzione alle storie delle polene: la madonna della fortuna e della ammaliante polena Atlanta. A cura di Alessandra Politi e Lorena Scarsi dell'associazione culturale "Il laboratorio delle sirene".