`Nai Children´s Choir` all´Oratorio di San Filippo Neri

L'appuntamento domenica alle 16.45

Genova - La rassegna "Chiese in Musica" propone il suo secondo concerto internazionale, organizzato in collaborazione con il Genoa International Music Youth Festival.



Domenica 28 aprile alle ore 16.45 il Nai Children's Choir si esibirà nel settecentesco Oratorio di San Filippo Neri, vero gioiello barocco, situato nel cuore della città.



Il coro è composto da dieci bambini provenienti dalla Giordania che parteciperanno ad una masterclass, che si terrà nella Chiesa di San Sisto, nei giorni immediatamente precedenti.



Ai giovani ospiti, a Genova per la prima volta, l'Assessorato al Turismo offrirà una visita guidata ai luoghi più significativi di Genova, per scoprire, in maniera piacevole e divertente, la cultura della nostra città.



Domenica mattina, infatti, i ragazzi saranno accompagnati in una gradevole passeggiata attraverso il centro storico e il Porto Antico: visiteranno la zona intorno a Palazzo San Giorgio, proseguiranno per Sottoripa per arrivare alla Cattedrale di San Lorenzo, piazza De Ferrari, il teatro Carlo Felice, fino alla Casa di Cristoforo Colombo.