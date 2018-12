“Natale insieme a Busalla”: gli appuntamenti nel weekend

Genova - Proseguono gli appuntamenti di “Natale insieme a Busalla”, il calendario di iniziative che la locale Pro Loco ed il Comune organizzano nel secondo, terzo e quarto fine settimana di dicembre. Cuore pulsante della manifestazione è il Mercatino di Natale in piazza Macciò, con le sue caratteristiche casette in legno aperte tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, presso cui trovare tantissime idee regalo da mettere sotto l'albero. A questo si aggiungono lo street food preparato dai volontari della Pro Loco, il presepe in movimento con ricavato destinato agli sfollati di ponte Morandi e le aperture straordinarie, anche nei giorni festivi, degli esercizi commerciali.



Il secondo weekend di "Natale insieme a Busalla", inoltre, propone sabato 15 dicembre il Laboratorio del Riciclo organizzato dalle ore 10 presso la biblioteca comunale Bertha Von Suttner, in via Chiappa, dove alle 17 sarà invece proiettato il film fantastico “La Bella e la Bestia”, con Emma Watson, Dan Stevens e Ewan McGregor. Sempre sabato, alle 16, la celebrazione del tradizionale Confeugo in piazza Macciò a cura del gruppo storico Corte dei Fieschi Casella Vallescrivia. Domenica 16 dicembre, divertimento e animazione per bambini, con Babbo Natale in piazza Macciò, a cura di PazzaAnimazione, e concorso per il miglior dolce casalingo "La torta più bella e buona" alla biblioteca comunale, a partire dalle 16,30