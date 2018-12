`Noi e lo spazio`, nei mercoledì della Scienza

Genova - Mercoledì 5 dicembre alle 17 nell’Auditorium dell’Acquario di Genova avrà luogo il sesto incontro del ciclo “Cambiamenti e Civiltà contemporanea” organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con il Festival della Scienza.



Il tema “NOI E LO SPAZIO: come è cambiato il nostro rapporto col cosmo a 50 anni dallo sbarco sulla Luna” sarà trattato da Patrizia Caraveo, direttore di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e da Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi.



Se per i nostri nonni la conquista dello spazio era un’impresa riservata agli scrittori di fantascienza, per i nostri nipoti – e probabilmente già per i nostri figli - sarà il luogo dove andare a trascorrere una vacanza esotica. E se per la nostra generazione le imprese spaziali erano esclusiva delle agenzie pubbliche nazionali (NASA, ESA), il presente vede già la compresenza di imprese private con progetti ambiziosi. Per i prossimi decenni è prevista la realizzazione di una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna, lo sfruttamento minerario degli asteroidi e il primo, storico, sbarco umano su Marte.