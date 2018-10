`Noiâtri pe voiâtri`, musica e solidarietà per Certosa

Genova - Alle ore 21 in via Dandolo, la manifestazione culminerà con il concerto dei Big della musica dialettale ligure fortemente voluto e organizzato da Vladimiro Zullo in arte Vladi leader dei Trilli che si è fatto promotore di questa iniziativa in collaborazione con il Motoclub Zena a Manetta.



Questo il cast degli artisti che si alterneranno sul palco: I Trilli, Buio Pesto, Franca Lai, Piero Parodi, Mike fc feat Demueluin, Carlo Denei e Fabrizio Nitti cantautore già festival di Sanremo negli anni 90 con genitori residenti proprio in via Porro.



Presenta la serata Andrea Carretti attore e speaker sportivo con Simona Cappelli responsabile comunicazione del gruppo dei Trilli.



In caso di pioggia, la manifestazione sarà spostata al Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pasquale Pastorino 23, Genova Bolzaneto.



La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 24.