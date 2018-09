`Non è il solito Vizietto`, domenica 7 ottobre al Teatro di Cicagna

Genova - Ha inizio l’ottava stagione del Teatro Comunale di Cicagna, oramai uno spazio irrinunciabile per la Val Fontanabuona, e non solo, con una delle novità della stagione 2018/2019, ovvero la prosa anche di domenica pomeriggio alle ore 16.00.



E si parte proprio con la prosa di domenica con primo spettacolo della nuova stagione e domenica 7 ottobre 2018 ore 16 torna a Cicagna la Compagnia Artemis Levante di Rapallo (Ge) che, dopo il successo dello scorso anno con La cena dei cretini, porta in scena Non è il solito Vizietto! , tratto dalla commedia di Jean Poiret La cage aux folles, ricordata soprattutto per il famoso adattamento cinematografico, Il Vizietto, di Edouard Molinaro del 1978 con Ugo Tognazzi e Michel Serrault ma anche per il più recente libero adattamento “The Birdcage” di Mike Nichols con il compianto Robin Williams e Nathan Lane. La piéce è riadattata e diretta da Francesca Capitaneo Mevilli.



Commedia brillante degli equivoci di grande successo con una scrittura assai ben congegnata; con gusto dissacratorio antiborghese e antibigotto, tipicamente francese, che coinvolge il tema dell'omosessualità maschile in una girandola di sketch, parodie, paradossi, che riesce a divertire senza cadere nella volgarità.