`Non è vero ma ci credo`, nel prossimo weekend alla Sala Diana

Genova - Alla Sala Diana del Teatro Garage sabato 27 aprile alle 21,00 torna in scena la Compagnia Il Crocogufo con un classico della comicità partenopea il cui titolo è diventato, col tempo, un modo di dire: “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo regia Angelo Formato



Dopo il divorzio artistico dal fratello Eduardo, Peppino si dedicò sempre nella sua produzione teatrale, cinematografica e televisiva alla commedia brillante diventando un gigante ed un punto di riferimento della comicità italiana. Scritta nel 1942, questa è una delle sue più famose e riuscite commedie che mette in scena le paure legate alla superstizione dell’uomo di quegli anni, e più in generale delle manie superstiziose che marcano la vita di tante persone ancora oggi.



Il commendator Savastano regola la sua vita e i suoi affari in continua difesa dagli influssi negativi della sfortuna, facendo scongiuri e riti scaramantici per propiziarsi la serenità. All’improvviso nella sua azienda arriva un giovane gobbo, Alberto Sanmaria e di colpo la sua vita e i suoi affari vanno a gonfie vele. La gobba tradizionalmente è un segno di grande fortuna. Tutto sembra andare bene ma le cose si complicano quando entra in scena l’amore; Alberto confessa al commendatore di essersi innamorato di sua figlia e di volerla sposare. Il pensiero che la sua adorata Rosina possa unirsi in matrimonio con un uomo deforme getta l’uomo in uno stato di sconforto; ma tutto si risolverà nel migliore dei modi fino al sospirato lieto fine.



Interpreti sono Angelo Formato, Ornella Sansalone, Francesco De Rose, Maurizio Bonanno, Andrea Rapetti, Andrea Di Pietro, Nicola Sansalone, Roberta Romano