`Oktoberfest`, parte il concorso per realizzare il simbolo della nuova edizione

Genova - È partito il concorso "Cera l'illustrazione ufficiale di Oktoberfest 2019", organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova di Alessio Balbi ( Via Boccardo 5r; 010542988; www.hbgenova.com), in vista del prossimo Oktoberfest genovese, giunto all'undicesima edizione. La partecipazione è gratuita e si tratta di un vero e proprio concorso di grafica aperto a tutti. «Questo appuntamento ormai è diventato una tradizione – racconta Balbi – ogni anno chiediamo ai cittadini di collaborare nella creazione del nuovo simbolo per coinvolgere sempre più il pubblico, in particolare giovani creativi. Parole d'ordine: creatività e fantasia».



Anche quest'anno il vincitore si aggiudicherà un viaggio per due persone all'Oktoberfest di Monaco, dove avrà accesso all'area vip esclusiva del Tendone HB. «Come da tradizione l'illustrazione scelta, oltre ad essere quella ufficiale della manifestazione, sarà stampata sui boccali celebrativi e su tutto il merchandising dell'evento - continua Alessio Balbi - I boccali del nostro Oktoberfest sono ormai molto ambiti dai collezionisti, tanto che il primo del 2005 è ormai introvabile e ha raggiunto un valore di scambio consistente; per chi volesse visionarli o prendere spunto, tutti i boccali delle precedenti edizioni sono esposti nei locali della Birreria HB Genova o sulla pagina Facebook della manifestazione».



Regole di partecipazione : i progetti dovranno essere spediti via mail entro e non oltre il 30 giugno 2019 all'indirizzo info@oktoberfestgenova.com. Le illustrazioni dovranno essere realizzate con un software a piacere in formato vettoriale e dovranno essere inviate nei seguenti 2 formati: in orizzontale (per web, cover Facebook, cartellonistica) e con versione verticale (stampa 70x100, stampa sul boccale). I file dovranno essere in CMYK (QUADRICROMIA) e andranno consegnati in formato .pdf vettoriale e dovranno essere nominati indicando "COGNOME_NOME_TITOLO" (ad esempio ROSSI_MARIO_BRETZEL_). I grafici dovranno inserire obbligatoriamente nel logo/manifesto i seguenti soggetti: un boccale di birra, un brezel, la scritta stilizzata HB, la didascalia "Oktoberfest Genova 2019 Piazza della Vittoria" e un soggetto o un monumento caratterizzante la città di Genova a piacere.



Una giuria di esperti decreterà i tre progetti finalisti, che verranno poi pubblicati sulla pagina Facebook dell'Oktoberfest di Genova e votati attraverso i like del pubblico. L'illustrazione che riceverà più "mi piace" sarà il nuovo simbolo dell'undicesima edizione dell'Oktoberfest genovese.



Per: info@oktoberfestgenova.com