`Omaggio a Genova` delle sorelle genovesi Daniela e Raffaella Sabatini

Genova - Grande successo a Parma ed alla Chiesa di S. Giovanni Battista dei Genovesi a Roma dei concerti che le note sorelle musiciste e Terziarie francescane genovesi Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista ed entrambe ambasciatrici della musica genovese

nel mondo, hanno tenuto nell' àmbito delle loro rassegne “Un piano per Genova” e “SuoniAmo per Genova – Un ponte di musica e solidarietà”



Entrambe le rassegne sono in assoluto le prime iniziative artistico-musicali dedicate al tragico evento del 14 agosto e si caratterizzano inoltre per l' altissimo spessore culturale dei loro eventi che presentano sempre programmi di grande interesse all’ insegna della più autentica genovesità e del ricco patrimonio musicale e letterario genovese di cui le sorelle Sabatini hanno effettuato minuziose quantro preziose ricerche musicologiche. Infatti, mentre l'



«Mentre l'"Omaggio a Genova" eseguito al Salone di Lettura a Parma comprendeva un programma di inediti di musiche paganiniane da loro riscoperte e la prima esecuzione mondiale di composizioni di Daniela Sabatini tratte da poesie del genovese Martin Piaggio, nel concerto di Roma del 14 settembre alla Chiesa regionale dei genovesi e liguri, unico omaggio musicale in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi sul Polcevera a distanza di un mese esatto dal tragico evento, le sorelle Sabatini hanno destato unanime ammirazione sia per la genialità creativa e sentita ispirazione sia per la loro magistrale e toccante arte interpretativa in un concerto "profondamente vissuto con tanto amore al Signore e agli altri", secondo le parole del commosso pubblico presente con un programma di musiche religiose scritte dalla celebre pianista e compositrice Daniela Sabatini quali il “Requiem genovese”, la “Messa per la Madonna della Guardia (Messa genovese)” e la prima esecuzione mondiale di due brani tratti dal suo ampio ciclo musicale di preghiere e laudi in antica lingua genovese intitolato “Janua Coeli” . Il coincidere della data di tale concerto con la solennità dell' Esaltazione della Croce ha inoltre ispirato alle sorelle Sabatini il logo qui riprodotto del loro progetto internazionale "SuoniAmo per Genova - Un ponte di musica e solidarietà"».