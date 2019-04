`Out of Step`, in anteprima a Palazzo Ducale

Genova - A Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio, si terrà il prossimo 24 aprile alle ore 18:00 ad ingresso libero, il concerto per archi OUT OF STEP, anteprima genovese della stagione musicale 2018-19 de Gli Archi del Rusconi, direttore e maestro concertatore Piercarlo Sacco, violinista di caratura internazionale e già allievo di Salvatore Accardo e Ivan Krivenski. In programma le prime sinfonie giovanili di Felix Mendelssohn- Bartholdy, Fratres di Arvo Pärt e e le Variazioni “Sul cor più non mi sento” di Niccolò Paganini.



Dal 2019 il progetto L’Estro armonico a cura di Marco Pisoni, dopo l’integrale dell’omonima raccolta vivaldiana, dei Concerti grossi di Arcangelo Corelli e dei Concerti per violino o a più violini di Johann Sebastian Bach, affronta una nuova sfida biennale, sui palchi ormai tradizionali di Bellinzona e Rho, anticipati dalla Anteprima genovese: l’esecuzione completa delle 12 sinfonie per archi di un giovanissimo Felix Mendelssohn-Bartholdy, composte dal 1821 al 1823. Scritte fuori passo e incredibilmente fuori età, si uniscono eccentricamente all’ Out of Step of the Zeitgeist di cui parla Steve Reich a proposito del Compositore estone Arvo Pärt, del quale vengono affrontate, fra le altre, le pagine di Fratres e di Darf ich… Out of Step è una produzione ADRmusica.