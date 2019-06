`Palazzi Svelati`, oltre 1600 persone nella sede della Regione

Numeri in aumento rispetto alla scorsa stagione

Genova - Sono stati oltre 1600, circa 200 in più rispetto allo scorso anno, i visitatori del Palazzo della Regione Liguria in Piazza De Ferrari, in occasione della Festa della Repubblica nell'ambito dell'evento 'Palazzi svelati' che ha coinvolto 28 tra gli edifici più belli della città, oggi aperti gratuitamente al pubblico.



Visite - «Siamo soddisfatti per la grande riuscita di questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Toti – che anche quest'anno ha consentito ai cittadini di riappropriarsi dei palazzi pubblici dove hanno sede le istituzioni democratiche. È stato sicuramente un modo per aprire edifici solitamente chiusi al pubblico, in quanto sedi di uffici, e farli conoscere, tenendo conto che a Genova ci sono palazzi molto belli e ricchi di storia. L'apertura del Palazzo della Regione è sicuramente un'iniziativa che ripeteremo anche nei prossimi anni. Voglio ringraziare tutti i dipendenti dell'Ente che hanno lavorato anche oggi per rendere possibile questa iniziativa».



Dipinti - «Oltre allo scenografico scalone Art déco che collega tutti i piani del palazzo di De Ferrari, ad affascinare particolarmente i cittadini sono stati da due dipinti che abbiamo esposto quest'anno al quinto piano dell'edificio di De Ferrari – ha spiegato l'assessore alla Cultura, Ilaria Cavo, che nel pomeriggio ha fatto da cicerone insieme alle guide del Fai - Si tratta di due preziose copie seicentesche di un Caravaggio perduto, entrambe generosamente prestate da collezionisti privati genovesi: la prima di Bernardo Strozzi e la seconda di autore anonimo». Per la prima volta inoltre, Regione ha deciso di aprire quest'anno anche la sede della Protezione Civile, visitata da oltre 100 persone.