`Peter Pan` in prima nazionale sabato alla Sala Mercato

Genova - È stato presentato questa mattina in conferenza stampa lo spettacolo Peter Pan, nuova co-produzione del Teatro Nazionale di Genova con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Diretto da Giorgio Scaramuzzino, lo spettacolo vede in scena 9 attori, Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota e Celeste Gugliandolo - nei ruoli di Peter Pan, Capitan Uncino e Wendy - e Francesco Bovara, Simone Cammarata, Michele De Paola, Gianmarco Mancuso, Davide Mazzella, Federico Pasquali che impersonano alternativamente i Bambini Sperduti e i Pirati.



«Siamo fermamente convinti che il teatro abbia tra i suoi compiti quello di accompagnare le nuove generazioni nella crescita» afferma Angelo Pastore, Direttore del Teatro Nazionale di Genova. «Abbiamo tenuto in repertorio gli spettacoli per i giovanissimi che erano stati originariamente prodotti dall’Archivolto e che negli anni sono stati apprezzati in tutta Italia, e abbiamo deciso di continuare a investire con nuove produzioni. Peter Pan, che ci permette di confrontarci con una delle più importanti realtà italiane del settore, viene presentato adesso in una versione corale a nove interpreti, tra cui sei giovani attori formatisi presso la nostra Scuola di Recitazione, e debutterà poi l’11 aprile al Festival Giocateatro Torino 2019 con una versione più agile a tre interpreti».



«Ho accolto con entusiasmo la proposta di realizzare una coproduzione con uno dei più importanti teatri pubblici italiani» dichiara Alberto Vanelli, Presidente della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. «Con il direttore artistico Graziano Melano abbiamo subito pensato che la grande inventiva e capacità attoriale dei nostri Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, unite al talento drammaturgico e registico di Giorgio Scaramuzzino, avrebbero dato un risultato straordinario. Oltre tutto, questa è per me un'occasione per tornare a collaborare con un "vecchio" amico come Angelo Pastore, con cui da giovani abbiamo lavorato alla costruzione del circuito teatrale piemontese».



Aggiunge Graziano Melano: «Con questa coproduzione continuiamo ad arricchire il nostro repertorio di versioni teatrali tratte dalle grandi opere della letteratura, da Marco Polo a Pinocchio. Un invito alla scoperta del linguaggio teatrale, ma anche alla lettura di testi che come tutti i grandi classici ci offrono sempre nuove riflessioni per capire meglio la realtà in cui viviamo».