`Peter Pan` in scena al Duse

Genova - Dopo il tutto esaurito della prima alla Sala Mercato, lo spettacolo Peter Pan, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino, sarà in scena al Teatro Duse sabato 23 marzo alle ore 16, ultimo appuntamento della rassegna per famiglie Sabato a teatro.



Diretto da Giorgio Scaramuzzino lo spettacolo è ispirato al celebre romanzo di James M. Barrie e ha come tema portante quello dell’immaginazione. «Il nostro mondo è sempre più bombardato da immagini ma paradossalmente diventa difficile, persino per i bambini, sviluppare e preservare la capacità di immaginare, facoltà mentale fondamentale per l’essere umano». Questa la considerazione da cui è partito il regista, che ha scritto lo spettacolo insieme agli attori e autori della Fondazione TRG Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, anche in scena nei ruoli di Capitan Uncino e Peter Pan, mentre Wendy, la bambina che segue Peter sull’Isola che non c’è, è interpretata da Celeste Gugliandolo.



Sei giovani attori - Francesco Bovara, Simone Cammarata, Michele De Paola, Davide Mazzella, Gianmarco Mancuso, Federico Pasquali - li affiancano sul palco incarnando con grande energia ora la Banda dei Bambini Sperduti, ora i Pirati di Capitan Uncino.

Sulle gradinate mobili che compongono la scena, trasformandosi nella nave dei Pirati e nell’Isola che non c’è (opera di Lorenza Gioberti, così come i costumi), vengono inoltre invitati a sedersi alcuni bambini, che diventano parte integrante dello spettacolo, mentre i cambi di atmosfera vengono suggeriti dalle luci di Aldo Mantovani. Le musiche e le canzoni composte da Paolo Silvestri accompagnano tutto lo spettacolo, trasformandolo di fatto in un musical.



«Peter Pan ci è sembrato un ottimo pretesto per ribadire il fatto che il sogno e l’immaginario infantile non devono mai spegnersi, anche quando inevitabilmente il nostro corpo affronta l’età adulta» conclude Giorgio Scaramuzzino. «Essere bambini dentro non per rifiutare responsabilità e voltare le spalle alla realtà, ma per affrontare il quotidiano con più leggerezza e originalità».