`Piacere, Pepper`, attività a Palazzo Reale in occasione della Giornata Internazionale dei Musei

Genova - Sabato 18 maggio 2019, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, Palazzo Reale in collaborazione con Madlab 2.0 organizza e ospita l’attività “Piacere, Pepper!” che si svolgerà tra le 14.30 e le 18.30.



Il tema della Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2019 riprende quello della 25° Conferenza generale ICOMN di Kyoto 2019, traducendolo in “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione” e su questa specifica linea Palazzo Reale di Genova ha strutturato una proposta che coniuga la scoperta della ricchezza degli arredi, degli affreschi, dei beni che il Museo conserva e custodisce con uno strumento straordinario, di profonda innovazione – Pepper, un robot umanoide in grado di muoversi, parlare, ballare e interagire con il pubblico – che sarà pronto a giocare in una avvincente Caccia al tesoro.

L’obiettivo è quello di generare empatia nelle persone e di creare, in modo divertente e inaspettato, un punto di contatto con loro.



Grazie a queste sue potenzialità Madlab 2.0 e il Museo di Palazzo Reale hanno deciso di utilizzare Pepper per aiutare i visitatori più giovani a scoprire tanti dei particolari più curiosi del Museo. Attraverso semplici domande, infatti, il robot guiderà i ragazzi in un percorso tra le sale del Palazzo alla ricerca di un "tesoro" nascosto.



Sempre di più, oggi, la gamification sta diventando uno strumento d'apprendimento grazie all'avvento delle nuove tecnologie e, per la prima volta, Palazzo Reale sperimenta questa possibilità con l’obiettivo di rendere, per i più piccoli, innovativa, sperimentale e nuova la visita alle sue collezioni.



I visitatori adulti, invece, non parteciperanno in prima persona al gioco, ma saranno incuriositi da uno strumento futuristico come un robot posto all'interno della Sala del trono e potranno comunque interagire con Pepper ponendogli domande a cui lui risponderà in modo divertente.



Una esperienza ideata e co-progettata grazie al coinvolgimento del personale del Servizio Educativo del Museo in perfetta sintonia con gli operatori di MadLab2.0 che genererà interesse, curiosità e fascino.



Per partecipare sarà sufficiente acquistare – al prezzo simbolico di 1 euro – un QRcode che permetterà di entrare in dialogo con Pepper e mettersi alla ricerca del Tesoro.