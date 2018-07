`Piano no stop`: sabato il carillon vivente in via San Vincenzo

Genova - Continua con successo la manifestazione Piano no stop, che attraversa strade e piazze dei quartieri cittadini per riscoprire la magia del pianoforte negli scor-ci più belli della Superba.

La rassegna, organizzata dal Comune, gratuita e aperta a tutti, proseguirà fi-no al 22 settembre.



Prossimo appuntamento:

Carillon vivente in via San Vincenzo – sabato 14 luglio ore 17.30

In una delle vie dello shopping cittadino risuonano le note del carillon, con un musicista in abiti settecenteschi che suona un piano semovente, sul quale danza un’eterea ballerina.