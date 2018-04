`Picasso al mercato`: l´arte di Palazzo Ducale tra gli ambulanti

Genova - Dal 23 aprile al 5 maggio i mercati rionali accoglieranno un "tour" che prevede l'esposizione di otto stampe, riproduzioni di quadri esposti nella mostra di Palazzo Ducale “Picasso Capolavori dal Museo Picasso di Parigi. Il primo appuntamento è stato questa mattina al mercato di piazza Palermo, dove le opere di Picasso hanno trovato ad attenderle anche le assessore alla Cultura e Politiche per i Giovani, Elisa Serafini, e al Commercio, Paola Bordilli-.



Percorso - «Inizia oggi un percorso di condivisione di iniziative culturali in luoghi "non convenzionali" - spiega l'assessore Elisa Serafini - ma questo deve essere la cultura: sperimentazione, immaginazione e, soprattutto, contaminazione».



Ritratti - Le opere, riprodotte su panneli che si potranno ammirare mentre si fa la spesa sono: Autoritratto, Nudo seduto, Le bagnanti, Ritratto di Dora Maar (ottobre 1937), Ritratto di Marie Thérèse (dicembre 1937), Ritratto di Dora Maar (novembre 1937), Ritratto di Marie Thérèse (gennaio 1937) e Testa di donna. «Questa iniziativa si inserisce in un percorso che come assessorato al commercio, assieme anche alle associazioni di categoria, stiamo facendo per avvicinare sempre di più i cittadini ai mercati – commenta l’assessore al Commercio, Paola Bordilli - anche come luogo di incontro e di rinnovata valenza commerciale e sociale». Oltre a poter apprezzare le riproduzioni, sistemate dai commercianti ambulanti nel percorso mercatale, i visitatori dei mercati potranno vincere un biglietto per l’ingresso alla mostra di Palazzo Ducale: ad aggiudicarsi il premio sarà la prima persona che troverà l’intruso, ovvero: il Ritratto di Marie Thérèse (gennaio 1937).





ph Elisa Serafini su facebook