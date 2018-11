`Piccoli voti di scuola, piccoli trucchi per difendersi`, nel foyer della Corte

Genova - Domenica 25 novembre alle ore 10 nel Foyer del Teatro della Corte si chiude la rassegna “Domenica che storia!”, una delle novità che il Teatro di Genova ha lanciato all’inizio di questa sua prima stagione da teatro Nazionale. Una serie di incontri-spettacolo pensati per le famiglie, in cui didattica e gioco, divulgazione e divertimento si coniugano al meglio, come attesta il foyer della Corte sempre esaurito, a partire dal secondo appuntamento.



Per chiudere alla grande, domenica 25 arriva Luigi Dal Cin, pluripremiato autore per ragazzi, (premio Andersen 2013) che presenterà Piccoli voti di scuola, piccoli trucchi per difendersi.

Una sorta di manuale per giovani marmotte, applicato alla giornata tipo di ogni alunno. Come evitare di essere assaliti dall’ansia prima di un’interrogazione? Come difendersi dai brutti voti? Dieci, cento, mille piccoli trucchetti quotidiani, per sopravvivere nel mondo della scuola.



Come ormai è consuetudine, alla fine dell’appuntamento, merenda per tutti, offerta da Latte Tigullio e Vandemoortele. La rassegna è realizzata in collaborazione con la Rivista Andersen e la Libreria del Teatro, con il sostegno di COOP Liguria e Unipol



Ingresso comprensivo di colazione: bambini (fino a 14 anni) €3, adulti €5, in vendita presso le biglietterie del teatro.