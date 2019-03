`Pinocchio per le vie del borgo`, domenica 31 marzo a Borzonasca

Genova - Fervono i preparativi a Sopralacroce, dove la Pro Loco di Borzonasca in collaborazione con il gruppo REB Sopralacroce, sta lavorando alla realizzazione di un nuovo evento in programma il 31 marzo: una fiaba itinerante e interattiva, adatta a grandi e piccini, con una passeggiata che attraverserà il suggestivo borgo di Zanoni dove ogni tappa si trasformerà in una scena di Pinocchio.

La favola di Pinocchio sarà narrata in lingua italiana e recitata in dialetto genovese dai “Ragazzitralestelle”, gruppo teatrale di Chiavari.



Ai bimbi verranno distribuiti diversi gadget durante alcune scene, facendoli così anche diventare piccoli protagonisti della storia. La fiaba avrà inizio alle h 14.30 a Zanoni Alto, dove gli intrattenimenti cominceranno già alle h 13.30, con laboratori per i più piccoli e interessanti dimostrazioni artigianali e artistiche per i più grandi.



Non mancheranno poi baby dance, bolle di sapone, truccabimbi con Sabry La Birba e tante altre sorprese anche alla fine della fiaba, a Zanoni Basso. Sarà disponibile un servizio navetta da e per Prato Sopralacroce, a partire dalle h 13.15.



Ma a Sopralacroce anche i preparativi si trasformano in una festa per tutta la comunità: un po’ tutte le persone del paese (e non solo!) partecipano alla creazione delle scenografie e dei piccoli doni che verranno dati ai bambini, e il gruppo “SentieriAMO – Alla riscoperta dei vecchi sentieri” ha dedicato il terzo sabato di marzo alla pulizia del percorso dell’evento.