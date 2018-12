`POKER` di Patrick Marber al Teatro Duse dal 28 dicembre

Genova - E’ Poker, la travolgente commedia del pluripremiato autore e sceneggiatore inglese Patrick Marber, uno dei titoli scelti dal Teatro Nazionale di Genova per le festività di fine anno. Lo spettacolo debutta venerdì 28 dicembre al Teatro Duse con un cast tutto “made in Teatro di Genova” formato da Alberto Giusta, Enzo Paci, Federico Vanni, Fabio Fiori, Daniele Maddeddu, Massimo Brizi. Si è formato alla Scuola di Genova anche il regista, Antonio Zavatteri che ha recentemente diretto “Le Prénom”, commedia che per due stagioni, ha raccolto un successo straordinario in tutta Italia.



Siamo in un ristorante nella periferia di Londra. E’ la tarda serata di domenica e come consuetudine, il proprietario e il figlio, due camerieri e il cuoco, si danno appuntamento nello scantinato del locale per sfidarsi a poker. Chi sente la mancanza della figlia lontana, chi sogna di volare a Las Vegas e diventare un professionista dell’azzardo, chi vorrebbe aprire una taverna in una location improbabile: sul tavolo verde, in una girandola di battute, questi cinque emarginati mescolano le loro storie, scartando speranze e delusioni, smascherando i bluff e puntando tutto sul riscatto. Questo rassicurante rituale viene improvvisamente squarciato dall’avvento di un misterioso personaggio che scombussola gli equilibri e crea un’escalation di tensione e di suspence. Chi è? Cosa ha a che fare con loro? Per quale motivo vuole inserirsi nella partita di quella sera?



Poker è una perfetta dark comedy corale, ricca di battute affilate e fulminanti, con spruzzate di pura cattiveria. É anche una riflessione sulla nostra vita tragicomica di vincitori e vinti di fronte al destino. Ma è soprattutto una storia che nel suo lievitare, tiene inchiodati al tavolo verde sia gli attori-giocatori, sia il pubblico, svelando le proprie “carte” solamente all’ultima mano.



Poker è in scena al Teatro Duse fino a sabato 5 gennaio. Inizio spettacoli ore 20.30, giovedì ore 19.30. Domenica ore 16.