`Portami alla mostra`, evento in programma a Palazzo Reale

Genova - Sabato 15 dicembre 2018, dalle 18.00 alle 22.00, Palazzo Reale di Genova organizza e ospita l’evento “Portami alla mostra. Natale a Palazzo Reale”, ideato sulla scia del riscontro molto positivo della serata “Portami a Palazzo” dello scorso 8 settembre.



L’apertura straordinaria si inserisce nell’ambito dei progetti di valorizzazione, intesi quali ulteriori strumenti per avvicinare il pubblico e rendere il patrimonio sempre più disponibile e accessibile.



Per l’occasione Palazzo Reale si trasformerà dando vita a una serata magica e offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire la mostra Maragliano 1664-1739. Lo spettacolo della scultura in legno a Genova grazie a una accoglienza competente e preparata che attenderà i visitatori lungo il percorso, di poter accedere agli spazi museali del piano nobile, di avere in regalo una mug appositamente ideata con cui poter brindare alle vicine festività con vin brûlé o cioccolata calda. Saranno inoltre offerti dolcetti natalizi. Un grande albero di Natale, posto al centro del Cortile d’Onore, verrà acceso alle 19.00, contribuendo a connotare l’atmosfera, rendendola gioiosamente festosa.



Un appuntamento che dà il via alle iniziative del tempo di Natale, pensato per valorizzare e far conoscere al pubblico Palazzo Reale e la magnifica mostra su Maragliano sotto una luce nuova.



Costo: 10€; bambini e ragazzi fino a 18 anni 5€