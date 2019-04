`Premio Scenario`, la seconda tappa di selezione in programma al Teatro della Tosse

Genova - Si svolgerà al Teatro della Tosse di Genova, domenica 28, lunedì 29 e martedì 30 aprile, la seconda Tappa di Selezione della 17ª edizione del Premio Scenario, dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e per l’inclusione sociale, promossa e realizzata dall’Associazione Scenario, con il contributo di MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



Dalla stagione 2013/2014 il Teatro della Tosse è entrato a far parte dell’Associazione Scenario diventando il presidio territoriale del premio per la zona della Liguria e del Basso Piemonte.



L’Associazione Scenario è nata nel 1987, con lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura teatrale con particolare riferimento alle esperienze di nuova drammaturgia portate avanti dai giovani artisti di teatro, gli stessi presupposti che da anni animano le stagione della Tosse.



La Tappa di Selezione, aperta al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà nelle giornate di domenica 28 aprile (ore 14.00-19.00), lunedì 29 aprile (ore 10.00-18.20) e martedì 30 aprile (ore 9.00-12.20).