`Ridere d´agosto... Ma anche prima`: al via la 29esima edizione della rassegna estiva genovese

Genova - "Ridere d'agosto... Ma anche prima" torna ad animare le sere d'estate genovesi per il 29esimo anno consecutivo. La rassegna - realizzata dal Teatro Garage con il contributo di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Bassa Val Bisagno e Porto Antico - avrà luogo dal 22 giugno al 3 agosto tra la magica cornice del Porto Antico e una tanto rinnovata quanto bellissima Villa Imperiale.



La rassegna - Come ogni anno, il programma di cabaret, teatro, musica e danza - con personalità celeberrime anche a livello nazionale - sarà fittissimo e molto interessante. «Il fine della rassegna è da sempre quello di portare in scena diverse forme di comicità, anche marcate dalla contaminazione dei generi quali musica e danza». E allora, tutti ai blocchi di partenza: venerdì 22 giugno avranno inizio i 24 appuntamenti, con un'offerta davvero ampia e completa, che si articolerà tra spettacoli per bambini (che, per il secondo anno di fila, tornano insieme agli appuntamenti di "Ti racconto una fiaba d’estate"), teatro, danza, musica e cabaret. Tra i volti - ben noti - anche i genovessissimi Bruciabracche, che quest'anno hanno deciso di «fare un'unica data italiana del loro "World Tour"... Che poi non avrà date estere, ma questa sarà l'unica in Italia» scherza uno dei membri.



Gli appuntamenti - Gli spettacoli si divideranno tra i palcoscenici di Villa Imperiale nel quartiere di S. Fruttuoso, sede storica della rassegna, destinata alle rappresentazioni più specificamente teatrali, e quelli del Porto Antico, luogo deputato per gli artisti nazionali e per il cabaret di grande richiamo. Qui, la rassegna toccherà la consueta Piazza delle Feste, che ospiterà tre grandi eventi: giovedì 11 luglio “Il Lago dei Cigni”, una serata di danza per appassionati e non solo portata in scena dalla Compagnia R. Paganini, domenica 14 luglio lo spettacolo concerto degli Oblivion, quintetto di attori e cantanti di grande impatto, e lunedì 15 luglio il duo particolare Moni Ovadia e Dario Vergassola con lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”, in cui i due attori giocheranno con i luoghi comuni e con la serietà delle proprie tradizioni. La 29° edizione di Ridere d’Agosto segna anche il ritorno del Festival all’Arena del Mare, che farà da sfondo alla grande serata dei Bruciabaracche, uno degli appuntamenti simbolo della rassegna, in programma venerdì 2 agosto alle 21.30. A queste due location si unisce l’Isola delle chiatte, la suggestiva struttura galleggiante che ospiterà 3 dei 4 spettacoli della rassegna per bambini.



Anche quest’estate si potrà cenare davanti al Palco di Villa Imperiale e poi assistere allo spettacolo con il biglietto integrato di apericena + spettacolo in collaborazione con la Rosticceria Solferino. Le prevendite si effettuano presso l’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, presso gli uffici IAT del Comune, all’agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su Happy Ticket.



Per ulteriori informazioni scrivere a info@teatrogarage.it o consultare il sito www.teatrogarage.it.