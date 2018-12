`Ritrattisti europei per i genovesi alla moda`, esposizione a Palazzo Spinola

Genova - Giovedì 13 dicembre 2018, nelle sale della Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola, viene inaugurata una piccola ma preziosa esposizione dedicata ai ritrattisti europei prescelti e impegnati dall’aristocrazia genovese sullo scorcio del Settecento. Si tratta di un’espressione di un gusto marcatamente classicista che ben presto si configurerà come linguaggio neoclassico vero e proprio.



L’attenzione sarà concentrata su due raffinate esecuzioni: il ben noto ritratto del marchese Paolo Francesco Spinola realizzato a Roma nel 1793 da Angelica Kauffmann e tradizionalmente conservato nella dimora di Pellicceria, di cui lo Spinola fu proprietario, e un dipinto di Anton von Maron, recentemente acquistato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali a favore della Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola, dedicato alla nobildonna Maria Francesca (Cicchetta) Durazzo.

La tela, come documenta l’iscrizione “Antonius De Maron / faciebat Genua 1792” posta su un foglio accanto a un vaso di fiori-, venne dipinta dal celebre artista viennese nel 1792, durante un documentato soggiorno in città che si protrasse dal febbraio di quell’anno fino al maggio 1793. Come nuovo van Dyck, grazie alle sue indubitabili doti ritrattistiche e al gusto internazionale della sua parlata pittorica, Maron rilanciò sulla ribalta internazionale l’immagine dell’aristocrazia genovese, come prova il raffinato ritratto della dama di casa Durazzo.

Le qualità luministiche e la sontuosità di un tocco caricato grazie a una studiata saturazione della tavolozza svelano chiaramente quanto l’artista sia stato abile a coniugare i modelli del cognato Mengs, la classicità di matrice batoniana ed elementi propri della tradizione barocca.