`Romeo & Juliet (are dead)`, in scena al Duse

Genova - Dopo il successo riscosso nelle ultime due stagioni, si rinnova l’appuntamento con il Teatro in lingua inglese all’interno del cartellone del Teatro Nazionale di Genova. Giovedì 4 aprile alle ore 19.30 e venerdì 5 aprile alle ore 20.30 al Teatro Duse va in scena Romeo & Juliet (are dead), regia Laura Pasetti, produzione Charioteer Theatre con il Piccolo Teatro di Milano (matinée riservate alle scuole il 2, 3, 4 e 5 aprile).



Il Charioteer Theatre è una compagnia teatrale internazionale con sede in Scozia, oltre che un centro di formazione. È diretto da Laura Pasetti, che ha stabilito importanti collaborazioni con i più prestigiosi teatri italiani, concentrandosi sullo sviluppo di un repertorio che mira a promuovere i Classici, rendendoli accessibili in primis ai giovani.

Lo spettacolo presentato ora a Genova, che prende spunto dal celebre Romeo e Giulietta, non si rivolge però solo agli studenti ma a tutti coloro che abbiano voglia di confrontarsi con la lingua originale di William Shakespeare.



La storia dei due celebri innamorati viene raccontata da tre personaggi, Romeo, Giulietta e Mercuzio, l’amico del cuore di Romeo. I nostri tre ragazzi (interpretati da William Davies, Paola Calliari, Francesco Petruzzelli) vivono in una cittadina di provincia dei nostri giorni e sono annoiati e insofferenti come tutti gli adolescenti. Ma per Romeo e Giulietta tutto cambia quando si innamorano. La vita diventa un’avventura incredibile e tutto corre a una velocità incontrollabile. Peccato che sul più bello succeda di morire…

Incapaci di rassegnarsi al finale che il Bardo ha scritto per loro, i tre decidono di ripercorrere le tappe fondamentali della loro storia, rappresentando le scene più importanti nella versione originale e commentandole poi nell’inglese odierno. Mercuzio funge da narratore, collegando le scene in italiano e traducendo dall’inglese alcuni commenti per facilitare la comprensione, attraverso uno stratagemma narrativo efficace e divertente.



Spettacolo fuori abbonamento. Biglietti intero € 15 – ridotto abbonati € 12 – giovani € 10

Orario spettacoli giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.30, matinée ore 10.30.