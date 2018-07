`Satura International Contest`, a Genova 131 artisti

Genova - Arrivano a Genova da tutta Italia e da 15 differenti Paesi stranieri i 131 artisti visivi che a partire da sabato prossimo 7 luglio 2018 saranno in mostra a Palazzo Stella, nel cuore del centro storico genovese, in occasione del Satura International Contest 2018, il 3° Concorso Internazionale d'Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli. Un'esposizione di grande respiro internazionale, con il Patrocinio di Regione Liguria, Comune e Città Metropolitana di Genova, che resterà allestita per due settimane presso la sede di Satura Art Gallery, in uno scenografico percorso snodato attraverso 9 sale tutte differenti, e che sarà quindi visitabile fino a sabato 21 luglio tutti i giorni dal martedì al sabato con orario 15-19, sempre ad ingresso libero.



In occasione dell'inaugurazione in programma sabato 7 luglio 2018 si svolgerà la cerimonia di premiazione prevista a Palazzo Stella, in piazza Stella 5 (dietro via San Lorenzo), alle ore 17, durante la quale verranno proclamati ufficialmente i vincitori del concorso, che comprende le sezioni di pittura e fotografia, e che andrà ad incastrarsi all'interno del variegato puzzle di eventi che lo stesso giorno animeranno tutto il centro del capoluogo ligure. Piazza Stella si trasformerà infatti, già a partire dalle 16, in un pittoresco palcoscenico a cielo aperto grazie alla performance di musica live a cura di Daniela Masella, in attesa del vernissage.