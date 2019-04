`Spoon River`, dal 7 al 24 maggio al Teatro Modena

Genova - Suggestioni letterarie e poetiche si intrecciano con il linguaggio del teatro danza in Spoon River, che Giorgio Gallione ha costruito basandosi su L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e sul concept album di Fabrizio De Andrè Non al denaro, non all’amore né al cielo. Dopo il bel successo ottenuto nelle precedenti stagioni, lo spettacolo sarà di nuovo in scena dal 7 al 24 maggio al Teatro Gustavo Modena, la cui platea è stata svuotata dalle poltroncine per l’occasione.



In questo lavoro, infatti, il regista Giorgio Gallione sceglie di sovvertire l’abituale prospettiva spaziale, posizionando gli spettatori sul palco e gli attori e i danzatori nella platea dell’ottocentesco Teatro, trasformata in una sorta di bosco metafisico grazie alla scenografia di Marcello Chiarenza. Qui si aggirano come sospese in un limbo, danzando sulle coreografie di Giovanni Di Cicco, le anime dei defunti sepolti in un cimitero di collina, ovvero i personaggi creati da Edgar Lee Masters e cantati da Fabrizio De André – il Farmacista Trainor, il Giudice, lo Scemo del villaggio, il Suonatore Jones, il Medico, il Blasfemo, il Malato di cuore a cui l’anima sfugge mentre bacia l’amata… Liberi di raccontarsi senza le falsità e le sovrastrutture tipiche della vita, ci rendono partecipi dei loro destini, confessando pulsioni, desideri, meschinità, e svelando quell’anelito alla libertà e alla felicità che contraddistingue l’umanità tutta.



Interpretato dagli attori Elsa Bossi, Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Giorgio Scaramuzzino e dai danzatori del DEOS Danse Ensemble Opera Studio Luca Alberti, Angela Babuin, Filippo Bandiera, Massimo Cerruti, Eleonora Chiocchini e Francesca Zaccaria, Spoon River accosta le poesie di Lee Masters alle canzoni di De Andrè e alle musiche originali di Mario Arcari, a lungo collaboratore del cantautore genovese. Fanno rispettivamente da prologo ed epilogo dello spettacolo due commoventi omaggi a Fabrizio De André, Il Fumatore di Michele Serra e Quello che non voglio - Una canzone per Fabrizio De Andrè di Stefano Benni.