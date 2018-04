«Super», dal 26 al 29 aprile al Teatro della Tosse

Genova - I supereroi escono dai fumetti e vanno in scena a teatro. In prima nazionale, al Teatro della Tosse di Genova viene rappresentato Super!, nuova produzione di Tedacà e Compagnia DeiDemoni, in collaborazione con Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. L'opera utilizza la figura classica del supereroe con un taglio ironico, per riflettere su temi quali potere, equilibrio mondiale e possibili cambiamenti del nostro tempo. Lo spettacolo va in scena alle ore 20.30, da giovedì 26.



Super! è uno spettacolo che utilizza un registro ironico, affiancato da linguaggi non propriamente teatrali che hanno lo scopo di valorizzare le tematiche affrontate, rendendo comunque omaggio all'icona del supereroe, così come viene rappresentato da cinema, fumetti e televisione. La colonna sonora dello spettacolo è composta da musiche originali che prendono spunto sia dagli ultimi kolossal hollywoodiani sia dalle serie televisive degli anni Settanta, fornendo a ogni personaggio un proprio leit motiv. Il compositore è Maurizio Lobina, vincitore, con gli Eiffel 65, di "World Music Award", "BMI Award", dischi diamante, multiplatino e oro