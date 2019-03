`Talia. Genova sulle note di un sogno`, giovedì l´anteprima a Palazzo Spinola

Genova - Debutta in città lo spettacolo Talia. Genova sulle note di un sogno, una produzione italo-francese, realizzata tra il 2018 e il 2019 su ideazione di Elsa Guerci, Emanuela Sciarra e Sergio Ciomei, con la regia di Pierre Parmantier.



Nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando la Festa della Musica” promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, il Segretariato regionale del MiBAC per la Liguria ha organizzato per giovedì 21 marzo alle ore 17 un evento di anteprima nel salone della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, in collaborazione con quest’ultima e con l’Alliance française di Genova, presso la cui sede sono in programma le rappresentazioni dei giorni successivi.



Si tratta di un concerto-spettacolo del tutto originale oltre gli schemi canonici di concerto, balletto o film: un tripudio alla bellezza di Genova celebrata nelle immagini che, attraverso la proiezione di un video, accompagnano interpretazioni dal vivo con l’intervento di musicisti al pianoforte e l’esibizione di una danzatrice. Espressioni creative diverse confluiscono dunque nelle sequenze simultanee di un percorso sonoro, visivo e gestuale, da cui scaturisce l’insieme di esperienze percettive e sensoriali che scandisce la trama dello spettacolo.