`Tempo di Chet`, in scena al Teatro Modena dall´8 al 13 gennaio

Genova - È dedicato a uno dei più grandi protagonisti della musica jazz lo spettacolo Tempo di Chet, in scena al Teatro Gustavo Modena da martedì 8 a domenica 13 gennaio 2019. Chet Baker rivive grazie al testo di Leo Muscato – anche regista dello spettacolo – e Laura Perini e alle musiche originali di Paolo Fresu. Prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, Tempo di Chet – la versione di Chet Baker vede sul palco lo stesso Paolo Fresu alla tromba, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso e un folto gruppo di attori - Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Graziano Piazza, Mauro Parrinello, Laura Pozone.



Trombettista e cantante, lo statunitense Chet Baker, figura chiave del cool jazz, è vissuto e morto avvolto da un’aura leggendaria e misteriosa. Tossicodipendenza, carcere, eccessi di ogni genere, sparizioni improvvise e ritorni sulla scena hanno contribuito a creare intorno a lui una sorta di mito. Tempo di Chet, sovrapponendo partitura musicale e drammaturgica in un unico flusso organico di parole, immagini e suoni, rievoca le tappe della sua vita come se fosse il musicista stesso a dare una sua versione. Fedele allo stile intimista e lirico che caratterizzava la musica di Baker, il regista Leo Muscato modula passato e presente, lasciando affiorare in ordine sparso episodi e fatti disseminati lungo la biografia di Baker, dalla prima tromba ricevuta in regalo dal padre quando era ancora un bambino al tragico volo dalla finestra di un hotel di Amsterdam che nel 1983 pose fine alla sua esistenza.