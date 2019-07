`The Global City` `Instabili vaganti` debutta in Uruguay

Genova - Il Teatro Nazionale di Genova sarà presente al FIDAE Festival Internacional de Artes Escénicas, uno degli eventi teatrali più importanti del Sud America, con la co-produzione internazionale THE GLOBAL CITY, della compagnia Instabili Vaganti, eccellenza del teatro contemporaneo italiano a livello internazionale. Lo spettacolo debutterà il 16 agosto, in anteprima mondiale, al Teatro Florencio Sanchez di Montevideo (Uruguay) e replicherà, nell’ambito del Festival, il 18 agosto a Salto e il 19 agosto a Paysandù.



THE GLOBAL CITY, per la regia di Anna Dora Dorno e la drammaturgia originale di Nicola Pianzola, nasce da un lungo lavoro di ricerca sulle megalopoli attraversate dalla compagnia durante le numerose tournée mondiali. In scena, le variegate esperienze, a contatto con luoghi lontani e spesso pericolosi, emergono sotto forma di suoni, videoproiezioni e immagini, che accompagnano le azioni fisiche dei performer. Un lavoro che affronta tematiche di forte attualità, come la tensione tra le due Coree, il problema delle sparizioni forzate in Sud America e delle migrazioni contemporanee. Tutte le impressioni raccolte in questo continuo e inquieto “errare” di Instabili Vaganti nel mondo, formano così una mappa frammentaria e distorta che si esprime in un'unica distopica e surreale città Globale.



Lo spettacolo di Instabili Vaganti è il filo conduttore che mette in relazione, attraverso il teatro sperimentale, luoghi e città così distanti tra loro fisicamente ma vicine per il trascorso storico e culturale. L’Uruguay è stato da sempre una delle mete della migrazione genovese, tanto che negli anni settanta gli uruguaiani con discendenza italiana erano oltre un milione e trecentomila, cioè quasi il 40% del totale della popolazione dell’intero Paese. Una collaborazione importante quindi, quella tra il Teatro Nazionale di Genova e il Festival FIDAE, che rafforza i legami tra due territori storicamente legati tra loro e che apre a nuove opportunità di collaborazione in ambito culturale.



Il debutto nazionale dello spettacolo è previsto per il 9 ottobre 2019, con repliche fino al 12 ottobre 2019, nella sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova.