`Un piano per Genova`, concerto delle sorelle Sabatini

Genova - "Un piano per Genova" : è questo il titolo delle iniziative musicali di solidarietà ideate e realizzate dalle sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini che si svolgono nelle principali città italiane ed estere già dal 15 agosto con la prima esecuzione mondiale del "Requiem genovese" della celebre pianista e compositrice Daniela Sabatini, il primo omaggio musicale in assoluto in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi sul viadotto Polcevera a Genova. Ad una settimana dal tragico evento del 14 agosto.



"Un piano per Genova" vedrà le sorelle Sabatini, rispettivamente pianista e violinista entrambe native di Rivarolo Ligure nella Val Polcevera ed internazionalmente note per la loro intensa attività concertistica in cui la missione musicale è strettamente unita al loro impegno civile ed alla loro vocazione religiosa, impegnate domani in un concerto nella splendida e suggestiva cornice di Civita di Bagnoregio con la prima esecuzione mondiale della loro composizione

"Un piano per Genova".