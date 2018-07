“Una sottile voce di silenzio”, in piazza San Matteo

Genova - Domani in piazza San Matteo "Una sottile voce di silenzio", domande laiche sul religioso in parole e musica rock nel ricordo di Roberta Alloisio.



E' l'ultimo progetto teatrale di Roberta Alloisio, scomparsa prematuramente a marzo 2017. Insieme a Paola Bigatto, aveva immaginato intrecci di musiche e parole, che seguiva l'esperienza di Esistenza soffio che ha fame, da Qohèlet, portato in scena con successo, per 10 anni, con Don Andrea Gallo e Carla Peirolero. La Compagnia del Suq e Paola Bigatto hanno ripreso il progetto e nel suo ricordo, gli danno vita. Un racconto corale, una riflessione sulle tematiche del religioso e della laicità, che vuole dare voce a questo interrogarsi aperto, ricco, problematico, a cui non sfugge la più estrema contemporaneità, espressa dalla forma della canzone d’autore, che con il suo linguaggio esplicito e fortemente comunicativo non si esime dal toccare queste problematiche. Gli interpreti, tutti legati a Roberta da profondo affetto, e da continuativo sodalizio artistico e personale, si avvicinano a testi di grandi autori e ai testi sacri di diverse fedi religiose, con rispetto ma anche con la libertà di una interpretazione che vuole essere prima di tutto comunicativa, in dialogo con il pubblico. Un cerchio di parole e musiche che unisce spettatori e artisti, in cui dare spazio a quella ”sottile voce di silenzio" che c’è in ciascuno di noi, basta mettersi in ascolto. Noi, che continuiamo a farci domande, sapendo che ci sarà sempre il silenzio delle risposte.

Produzione Suq Festival e Teatro in collaborazione con Centro Banchi