`Una strategia per l´Italia`, a Palazzo Ducale da venerdì a domenica

Genova - Ritorna a Genova la VI edizione del Festival di Limes,la Rivista italiana di geopolitica, in programma a Palazzo Ducale dall’8 al 10 marzo. Il tema di quest’anno è "Una Strategia per L’Italia" e durante i tre i giorni di incontri pubblici, esperti italiani e internazionali di geopolitica, economia, società, strategia, criminalità, energia, demografia, storia, cultura si confronteranno con protagonisti della vita politica, nazionale e non.



Dibattiti introdotti e moderati dai redattori della rivista e dal direttore Lucio Caracciolo, che affrontano molteplici aspetti della realtà interna e internazionale: interdipendenze e rivalità tra Stati Uniti, Cina e Russia; stato e prospettive della moneta unica europea e ruolo dell’Italia; genesi e lezioni attuali dell’Unità nazionale italiana; rapporti Italia-Francia, tra attriti e cooperazione; squilibri economico-territoriali della Penisola e peso degli attori informali, criminali e non, nelle dinamiche interne e nella postura esterna del nostro paese; genesi e pratica della strategia nazionale; “nuove vie della seta” cinesi e ruolo dell’Italia in esse; nascita ed evoluzione dell’identità italiana e sua capacità di costituire un elemento di rilancio del paese; concezione, articolazione e difesa dell’interesse nazionale in un’epoca di profondi rivolgimenti sociali, economici e geopolitici.



Sullo sfondo, un difficile ma ineludibile interrogativo: come recuperare all’Italia una dimensione

geopolitica autonoma che le restituisca spazi di manovra senza negare la complessa realtà che ci circonda, con i suoi vincoli e i suoi condizionamenti.