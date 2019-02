`Una strategia per l’Italia”, dall´ 8 al 10 marzo il Festival di Limes al Ducale

Genova - "Una strategia per l’Italia”: è il titolo della VI edizione del Festival di Limes, la rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo, al Ducale, incontri pubblici con esperti italiani e internazionali di geopolitica, economia, società, strategia, criminalità, energia, demografia, storia, cultura e con protagonisti della vita politica, nazionale e non.



Durante il Festival, inoltre, sarà visitabile la mostra “L’Italia tutta intera”, un percorso cartografico, a cura di Laura Canali, fatto di 12 mappe geopolitiche di grande formato e di una mappa-murales per tentare di analizzare i punti più importanti che mettono in difficoltà il nostro paese, senza dimenticare le paure nate soprattutto in questi ultimi anni che ci impediscono di allungare il nostro orizzonte politico e sociale.



