`Uno speciale invito al salotto del Cavalier Tempesta`, visite guidate a Palazzo Lomellino

Genova - Mercoledì 12 e 19 dicembre 2018 Palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei Palazzi dei Rolli più affascinanti di via Garibaldi, a Genova, propone "Uno speciale invito al salotto del Cavalier Tempesta": due visite guidate e conversazioni per approfondire la figura di Pieter Mulier, il suo rapporto con Genova e gli spazi di Palazzo Lomellino.



Sarà questa l'occasione per visitare il Primo Piano Nobile, con le sale affrescate dai pittori secenteschi Bernardo Strozzi e Pieter Mulier (detto il Tempesta), che fino al 6 gennaio 2019 ospita la mostra "Il Salotto del Cavalier Tempesta".



Il pubblico potrà scoprire un'area del Palazzo solitamente non accessibile e ammirare le opere attribuite al maestro olandese, emerse dal recupero conservativo realizzato tra i 2009 e il 2011. Un progetto di valorizzazione degli affreschi, riscoperti e restaurati, che sono affiancati a dipinti e disegni paesaggistici della Scuola di Mulier, tra cui il genovese Carlo Antonio Tavella.



Saranno aperti al pubblico, condizioni meteo favorevoli, anche l'incantevole Giardino Segreto e gli spazi dell'ex orto che offrono una suggestiva vista dei tetti del centro storico genovese.







I due appuntamenti, arricchiti dalle due conversazioni, offriranno inoltre la possibilità di approfondire specifici temi, nella cornice dell'appartamento Strozzi (sala della Fede): mercoledì 12 dicembre con "Palazzo Nicolosio Lomellino, villa di Città" si vedrà come il Palazzo ricalchi le modalità di costruzione e decorazione delle ville di periferia, mentre mercoledì 19 dicembre "Il Paesaggio prima e dopo il Cavalier Tempesta" focalizzerà sulla figura del maestro e sull'evoluzione di alcuni aspetti nella rappresentazione del paesaggio da Giotto al XIX secolo.



Le visite guidate partiranno nell'atrio del Palazzo alle ore 15.



Biglietto comprensivo di visita guidata e focus tariffa straordinaria di € 8,00