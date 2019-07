`Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei cambiamenti climatici`

Genova - Il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” ospiterà, dal 27 luglio al 25 agosto 2019, la mostra fotografica di Greenpeace Italia “Vento, caldo, pioggia, tempesta”, una testimonianza unica con oltre 50 scatti provenienti da diverse parti del mondo.



La mostra racconta come i cambiamenti climatici non riguardino solo Paesi e luoghi lontani da noi e come non siano così distanti nel tempo. È un processo ormai inarrestabile che tocca anche noi, protagonisti inconsapevoli di un cambiamento in cui, invece, potremmo avere un ruolo attivo.



Lo scioglimento dei ghiacciai, infatti, riguarda l’Artico ma anche i ghiacciai italiani. La desertificazione non è una questione interna al continente africano ma è presente anche in alcune zone d’Italia, così come l’innalzamento del livello del mare non riguarda solo le isole del Pacifico.



La mostra è visitabile con il normale biglietto d’ingresso del Museo nel consueto orario di apertura al pubblico (da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18).