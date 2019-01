`Vertigini`, Satura omaggia Plinio Mesciulam

Genova - A venticinque anni dalla prima mostra del grande artista genovese ospitata in occasione dell'inaugurazione dell'Associazione nel lontano 1994, SATURA omaggia PLINIO MESCIULAM, con la mostra personale "Vertigini" a cura di Mario Napoli.L'appuntamento è per sabato 12 gennaio alle ore 17:00, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova. La mostra resterà aperta fino al 23 gennaio 2019 con orario dal martedì al venerdì 9:30-13:00 / 15:00-19:00, il sabato 15:00-19:00.



La mostra presenta venti opere mai esposte scelte tra quelle raccolte nel bellissimo volume "VERTIGINI. Elegia per una città", con testi dell'Autore e di Martin Krampen. Si tratta di opere dedicate alla città di Genova, realizzate negli anni 1994-1995, e che ora assumono un maggiore significato, oltre che per la forza storica dell'operazione artistica, per il momento che sta vivendo Genova dopo il crollo del Ponte Morandi e per l'inizio di quest'anno in cui si celebra il venticinquesimo anniversario di SATURA.