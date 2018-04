«Viaggio tra i caruggi, alla scoperta della Genova ribelle»

Domani il tour di Explora

Genova - Mercoledì 25 aprile, ore 17, giornata di festa, Explora invita i genovesi e i turisti più curiosi a trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, alla scoperta della Genova ribelle. Un tuffo in centro storico per scoprire tutti i ribelli che hanno animato la storia genovese.



«Sono state molte le rivolte e le congiure che hanno visto la Superba protagonista. Le famiglie più in vista facevano di tutto per accaparrarsi il potere. E gli scontri armati talvolta avevano risvolti davvero comici. Genova, ad esempio, è la città che ha legato indissolubilmente la sua memoria al ragazzo ribelle per eccellenza: il Balilla».



Prenotazione obbligatoria.

Prezzo: 15 Euro (intero), 12 Euro (ridotto ragazzi 7-11 anni e over 65; bimbi fino a 6 anni gratuito).