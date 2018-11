150 anni dell’Istituto Chiossone, al Teatro della Tosse `Amleto take away`

Genova - Al via la rassegna di spettacoli teatrali promossa dall’Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus per festeggiare i 150 anni dalla nascita. Primo appuntamento lunedì 5 novembre alle 20.30 al Teatro della Tosse con lo spettacolo Amleto take away.



Un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo. Una riflessione ironica e amara che nasce dall’osservazione e dall’ascolto della realtà circostante, che ci attrae e ci spaventa. In questo percorso s’inserisce, un po’ per provocazione, un po’ per gioco meta-teatrale, l’Amleto di Shakespeare, simbolo del dubbio e dell’insicurezza, icona del disagio e dell’inadeguatezza. Lo spettacolo ci presenta un Amleto differente, che preferisce fallire piuttosto che rinunciare, consapevole ma perdente, travolto da una crisi così generalizzata e profonda che mette a repentaglio storie solide e consolidate come il suo rapporto d’amore con Ofelia e con il teatro: “To be o FB, questo è il problema!”.



Il teatro sarà in questa occasione il mezzo per sensibilizzare il pubblico sulla disabilità visiva, l’introspezione, il rapporto con gli altri e l’impegno sociale, temi al centro della mission dell’Istituto fin dalla sua nascita.