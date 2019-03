50esima edizione della Fiera Primavera: in riva al mare una pista di Go Kart

Genova - Per festeggiare la 50^ edizione in programma alla Fiera di Genova dal 28 marzo al 7 aprile, Fiera Primavera presenta una grande attrazione sportiva per divertire il pubblico.



A molti anni di distanza dal campo ippico per il battesimo della sella e dal circuito per i fuoristrada, i visitatori della campionaria genovese potranno cimentarsi su una pista di go-kart lunga cinquecento metri. Progettata e gestita da PGK Design di Milano, leader nella progettazione e nell'installazione di circuiti - al suo attivo kartodromi innovativi in Cina, Stati Uniti, Germania, Francia, Svizzera e Italia - sarà allestita al coperto, sotto la tensostruttura della Marina, per essere fruibile in qualsiasi condizione meteo.



In tutta sicurezza - i karts sono dotati di cinture di sicurezza, rollbar e controllo della velocità - potranno mettersi alla guida bambini, adulti e persone a mobilità ridotta mentre alcuni campioni daranno spettacolo con kart professionali.