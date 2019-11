A Genova il X Forum Eu-Lac con partecipanti da 61 Paesi

Genova - Un forum dal titolo "Il ruolo della cultura e delle industrie culturali e creative nella relazione birregionale" è in corso a Genova, a Palazzo della Meridiana. Una due giorni di discussione tra rappresentanti dei sessantuno stati membri della Fondazione Eu-Lac (The European Union – Latin America and Caribbean Foundation) creata nel 2010 dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e dai loro omologhi della comunità degli Stati di Latino americani e Caraibici.



I partecipanti provengono principalmente dai dipartimenti cultura dei Ministeri degli esteri dei rispettivi Paesi o da agenzie governative. Tra gli obiettivi, un'analisi dell'approccio alla cooperazione bi-regionale di tipo culturale e l’identificazione delle attività di cooperazione culturale da sviluppare e/o rafforzare nel quadro di una partnership bi-regionale.



All’apertura del Forum, mercoledì 13 novembre, sono intervenuti il vice sindaco Stefano Balleari, in rappresentanza del Sindaco, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e il direttore scientifico dell’Istituto italiano di Tecnologia Giorgio Metta. A coordinare i lavori, è stata la direttrice esecutiva della Fondazione Eu-LAc, Paola Amadei che ha riservato alla nostra città parole di grande apprezzamento: «Non potevamo non scegliere Genova – ha detto – per un evento che unisce cultura e rapporti con America Latina e Caribe: dal vostro porto sono partiti in tantissimi verso il Sud America nei secoli passati e oggi Genova è a tutti gli effetti una capitale della cultura, con questi magnifici palazzi e le opere d’arte in essi contenute».



Il Forum Eu-Lac è infatti anche una occasione di promozione per la nostra città nei confronti di rappresentanti di così tanti Paesi: oltre alla splendida location offerta da Palazzo della Meridiana, il programma comprende anche momenti di visita alle eccellenze di Genova, tra cui un tour con visite alle botteghe storiche.